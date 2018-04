Maailma esinumber andis MMi eel konkurentidele tormihoiatuse

Selby jäi finaalis küll 0:2 kaotusseisu, ent võitis järgmisest 12 freimist 11, lüües selle käigus 132-, 112- ja 90-punktilise breigi. Viimase nelja aasta jooksul on ta Hiinas võidutsenud kolm korda, karjääri jooksul on see talle 14. tippturniiri võit.