Veel üks Norra laskesuusalegend lõpetab karjääri

32-aastane Svendsen teatas pisaratega võideldes pressikonverentsil, et on otsustanud edukale karjäärile punkti panna.

«Tahaks, et mul oleks Ole Einari motivatsiooni (võrdluseks - Bjørndalen oli karjääri lõpetamise hetkel 44-aastane) ning võistelda veel paar aastat, aga mul ei ole seda tahet,» sõnas ta Norra ajakirjanikele.

Õnnetu Svendsen tunnistas, et on loobumismõtetega võidelnud jõuludest saadik, kuid lootis, et Pyeongchangis tuleb sära tagasi. Ta võitis küll Pyeongchangis ühisstardiga sõidus pronksmedali ning tuli nii meeskondlikus kui segateadesõdus hõbemedalile, kuid mida tagasi ei tulnud, oli kihk tipptasemel sporti teha.