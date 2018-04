Miks jäi Heino Lipul sportlasena olümpiamängudel käimata ja medalid saamata?

Lipp on üks Eesti spordi suurkujusid, kelle eluteelt vaatavad vastu mitmed vastamata jäänud küsimused. Spordimuuseumis vaadatakse kergejõustiku suurkuju rekorditele ja tulemustele ning proovitakse mõista, miks mõisteti mees, kes võinuks olla mitme olümpia kangelane, rahvusvahelisse isoleeritusse, ilma et tal olnuks mingitki kaasarääkimise õigust. Ekskursiooni viib läbi spordimuuseumi ajaloolane Rait Männik.

Muuseum ja selle kogud on suured, mistõttu erinevatel teemadel on lugusid ja põnevat avastamist palju. Eksklusiivseks ja eriliseks teebki umbes 45 minutit toimuva jalutuskäigu see, et muuseumi ajaloolased toovad külastajate ette esemeid, mis igapäevaselt väljapanekutel pole ja tavakülastaja ei näe, seda koos erinevate lugudega isikutest ja ajastutest.