Narva Energiajooks viib osavõtjad ajaloolisele Kreenholmi territooriumile

Kaheksandat korda toimuva Narva Energiajooksu võistluskeskus ehitatakse jõeäärse promenaadi algusesse rannahoone juurde. Samasse tuleb ka stardi-finišipaik ning püstitatakse lava, kus viiakse läbi autasustamistseremooniad ja toimub meelelahutusprogramm, mille peaesinejaks on ansambel Smilers. Narva Energiajooksu alguse- ja lõpuosa kulgeb Euroopa Liidu idapiiril lookleval kaunil promenaadil.

«Esimest korda viib jooksutrass kunagise Euroopa suurima tootmiskompleksi Kreenholmi Manufaktuuri põnevale territooriumile. Kõik osavõtjad saavad eksklusiivse elamuse, joostes kunagise Euroopa kuulsaima tehase kolossaalsete võlvide all ja ületades Narva jõel kuivendatud kaheastangulise kärestiku, mis kunagi oli Euroopa veerohkeim juga. Suhteliselt tasasel maal kulgev jooksurada peaks olema kiire ja jooksjasõbralik ning soosima häid tulemusi,» kommenteeris Narva Energiajooksu peakorraldaja Mati Lilliallik.

Narva Energiajooksu programmi kuuluvad traditsiooniliselt 21,1-kilomeetrine poolmaraton ning 6-kilomeetrine distants jooksjatele, käijatele ja kepikõndijatele. Koostöös Eesti Kergejõustikuliiduga viiakse poolmaratonis läbi Eesti meistrivõistlused. Nii poolmaratoni kui ka kuuekilomeetrise distantsi lõpetajad saavad kaela erikujundusega Narva Energiajooksu medali. Eesti ühe kauneima rajaga suurjooksule on võimalik registreerida internetiaadressil SIIN.

Narva Energiajooks on Eesti Energia, Narva Linna, Kultuuriministeeriumi ja Spordiürituste Korraldamise Klubi algatusel loodud sündmus, mille eesmärk on innustada inimesi tervisespordiga tegelema ning tõsta Ida-Virumaa tähtsust Eesti kultuuri- ja spordimaastikul. Narva Energiajooks on ka Eesti suurima rahvaspordisarja Selver Linnajooksud neljas etapp.