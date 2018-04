Kahe kuulsuse sõprus, mis on rinda pistnud ka vikatimehega

«Oleme koos näinud kõike, võitnud kõike, kaotanud kõike. Ja tõsi, mõnel aastal me ei rääkinud peaaegu üldse. Aga see on ju kõigest elu,» räägib Eesti Autospordiliidu loots Ari Vatanen oma pea 40-aastasest sõprusest rahvusvahelise autoliidu (FIA) juhi Jean Todtiga. Möödunud nädalal kohtuti Eestis ning Vatanen saatis prantslasest semu hea meelega. Turbas avatud mootorispordimuuseumis Momu meenutati härdusega möödunut.