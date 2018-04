Staaride nimekiri väljas: kas LeBron läheb tõesti kolmanda olümpiakulla jahile?

USA koondise esialgses 35-mehelises nimekirjas on James igatahes üles antud. Hetkeseisuga kuulub nimekirja 17 olümpiavõitjat ja tervelt 29 mängijat, kes on varem vähemalt USA koondise esialgsesse nimistusse pääsenud. Tavapäraselt 12 mehest koosnev koondis komplekteeritakse 2018.-2020. aastaks ning peaks osalema tuleva aasta MMil ja ületuleva aasta olümpial: seda muidugi eeldusel, et USA koondis mõlemale turniirile ikka pääseb.