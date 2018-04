Kuidas Kalev/Cramo endale leegionäre värbab?

Kalev/Cramo on sel hooaja Ühisliigas teeninud kuus võitu. Klubi presidendi Valdma sõnul on suudetud taas rahvas saali tuua ning see on ainult positiivne. «Vastavalt meie võimalustele, oleme selleks hooajaks kokku saanud päris hea võistkonna. On mida vaadata ning oleme ka võite kirja saanud,» ütles Valdma.

Kuid kuidas üldse käib Kalev/Cramo suguses võistkonnas uute mängijate värbamine? «Treenerid ja agendid otsivad mängijad lauale ja siis me otsustame, kas mängija sobib meile või mitte. Vaatame, mida mees oskab ja palju ta maksab. See on nagu poes,» sõnas Valdma.

Sellel hooajal toodi meeskonda Isaiah Briscoe, kes on oma taseme poolest Eestis viimaste aastate üks paremaid mängijaid. «See oli teada, et Briscoe on hea mees. Ta oli ju USA noortekoondise põhimängija. Eks ta lootis NBA-sse saada, aga sel hooajal ei saanud. Ma arvan, et me näeme tähte sündimas ning ta jõuab veel sinna päris suurde korvpalli,» avaldas klubi president.

Kõige parema üllatuse on Valdmale sel hooajal teinud aga Bojan Subotic. «Ma arvan, et Subotic on teinud üllatavalt suure hüppe. Me ei lootnud temalt nii palju, aga ta on meile praegu väga kasulik mängija. Õnneks on ka Kangur tagasi.»

Valdma ja Kalev/Cramo tegid selle hooaja julge sammu ning vahetasid peatreenerit. Kas tuleval hooajal jätkab meeskonna eesotsas samuti Donaldas Kairys? «Meil on Kairysega diil, et kui me saame Ühisliigas play-offi, siis ta kindlasti jätkab. Kui ei saa, siis mängime hooaja lõpuni ja vaatame edasi. Minu hinnangul on ta tubli olnud ja leidnud selle meeskonna hinge ülesse. Poisid võitlevad.»

Järgmisel hooajal on Kalevil samuti soov Ühisliigas mängida. «Eks me proovime mängida. Vaatame, mis poliitmaastikul juhtub ja saab. Me oleme sinna oodatud ja tahame mängida, eks näis.»