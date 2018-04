Video: uue ala leidnud Rousey lahkus debüütmatšilt võidukalt

«Ma ei uskunud, et seda ütlen, aga olen õnnelik, et kaotasin need kaks matši. Muidu ma siin ei oleks,» ütles Rousey, kes sõlmis kaks kuud tagasi lepingu USA-s populaarse sõumaadlussarja WWE-ga. Pühapäeval debüteeris ta WrestleMania 34 võitlusõhtul, kui sai paarismatšis koos Kurt Angle’iga jagu Stephanie McMahonist ja Triple H-st.

«Kõik juhtub põhjusega. Kaotused on asjad, millest tuleb õppida. Mul on hea meel, et leidsin endale uue väljundi, mitte ei loobunud. Paljud inimesed tunnevad, et tragöödia tähendab maailma lõppu. Andke endale veidi aega, isegi siis, kui arvate, et aeg ei paranda haavu. Te ei tea kunagi, mis võib juhtuda ning kuhu see kõik välja võib viia,» lausus kunagi maailma ohtlikumaks naiseks tituleeritud Rousey.