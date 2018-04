Eesti hokikoondis jäi vahetult enne MMi ilma peatreenerist

«Spiros on suurepärane treener, keda ootab ees suur tulevik. Kuna ta tuleb jäähoki suurriigist Kanadast ning Eesti on hoki mõistes väikeriik, siis on meie baastasemed ja võimalused väga erinevad. Spiros viibis Eestis vaid ajutiselt ja veetis siin vähe aega, seega polnud tal võimalik siinsete tingimustega piisavalt kohaneda. Tänan Spirost tehtud töö eest ning soovin talle palju kordaminekuid treeneritöös,» ütles Eesti Jäähokiliidu juhatuse esimees Rauno Parras.