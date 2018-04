Vene vormelipiloot: nägime Bahreinis välja nagu idioodid

«See oli karm nädalavahetus. Tean, et nägime välja nagu idioodid. Ilmselt kõlab see imelikult, aga üritan nädalavahetusest kaasa võtta ka midagi positiivset,» ütles venelane.

«Olime pühapäeval isegi kehvemad kui kvalifikatsioonis. Parem oleks see kõik ära unustada. Aga hea asi on see, et hakkame kõigest üha rohkem aru saama,» sõnas Sirotkin.