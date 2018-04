Ken Torn Korsika rallist: 300 meetrit vabalangemist ei külva positiivsust

«Eestis sõitmine pole mingi asfaldikogemus. Siin (Korsikal) on hoopis teistsugused olud ja rehvi pidamisest arusaamine on täiesti erinev maailm. Kui asfaldil on kruus, siis sinna peale ei soovitaks slikkrehvidega minna,» võrdles Torn Korsikat Eesti rallidega.