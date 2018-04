Peapõrutusest paranenud Käit: tuleb rahulikult võtta

Kuu aega tagasi Ross County reservmeeskonna eest mängides peapõrutuse saanud ning Kaukaasia-turneel Eesti ja Gruusia maavõistlusmängus kanderaamiga väljakult ära viidud Käit on paranenud. «Tervis on korras. Võib öelda, et olen paranenud, aga tuleb rahulikult võtta,» rääkis 19-aastane Käit Postimehele.