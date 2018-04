Tšehhis karjääri parimat hooaega tegev Treial: uue klubi otsingud käivad

25-aastase Treiali koduklubi CEZ Karlovarsko jõudis esmakordselt Tšehhi meistrivõistlustel finaali, kui alistas poolfinaalseerias põhihooaja võitja Ceske Budejovice 3:0. «Me ei arvanud enne seeriat, et nii lihtsalt pääseme, sest nemad said koduväljakueelise. Esimese mängu võitsime 3:0 ja pärast seda hakkasid nemad rohkem pabistama. Tänu sellele võitsime!» võttis Treial finaalseeria lühidalt kokku.

Eile peetud seeria viimases mängus olid võõral väljakul mänginud Karlovarsko võidunumbrid 3:2 (26:24, 24:26, 25:22, 17:25, 15:13). Treial oli Karlovarsko paremuselt teine skooritegija 12 punktiga. «Ma arvan, et kõige hullem esitus ei olnud. Võistkond tegi omaltpoolt kõik vajaliku ära ning mängijad jätsid endast kõik väljakule. Juhtkond ja treener jäid kõikide mängijatega rahule!» rääkis Treial rõõmsalt.

Finaalseerias läheb Karlovarsko vastamisi Libereci ja Kladno vahelise poolfinaalpaari võitjaga. «Minevik on näidanud, et Liberec sobib meile paremini, aga Kladno juhib seeriat 2:1,» rääkis Treial ning lisas, et suurt vahet pole, kellega vastamisi minnakse. «Loodame parimat ning läheme finaali võitma,» lisas ta.