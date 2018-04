32-aastane Simmons tegi pühapäeva õhtul Minski-mängu eel soojendust, kui tundis, et jala talla all käis läbi krõks. Ameeriklane lahkus kiiresti saalist ja ei naasnudki. Nagu nüüd selgub, polnud tegu väikese murega.

«Simmonsile tehti täna uuringud ja hetk tagasi selgus, et tal on talla all üks kõõlus (ladina k. plantaar) rebenenud. See tähendab kahjuks, et hooaeg on läbi,» nentis Kalevi abitreener Indrek Reinbok kurval toonil. Et uudis on nii värske, ei osanud ta veel lisada, kas keskmängija jääb taastusravi tegema Eestisse või lendab kohe koju.

Nii Ühisliigas kui Eesti meistriliigas on ammu mängijate üleminekuperiood lõppenud, seega ei saa Kalev Simmonsile asendajat enam tuua. Meeskonna ainsa tsentrina jätkab hooaega hollandlane Thomas van der Mars.

Kalevlased loodavad, et vähemalt Isaiah Briscoe naaseb homseks CSKA mänguks meeskonna koosseisu. Ameeriklasest tagamängija sai mäletatavasti eelmisel nädalal kohtumises Raplaga puuka, mille järel avastati reielihases mikrorebend. Klubi füsioterapeaut Priit Lehismets sõnas paar päeva tagasi, et on tegu nii väikese vigastusega, millest paljud sportlased ei teeks väljagi, mängupausi pidamisest rääkimata.

«Pean nõustuma Priiduga, mängijate valulävi on erinev,» ütleb Reinbok. «See on Briscoe sisetunde küsimus, kas ta saab meid homme aidata või mitte.»

Kas Kalev avaldab taolisel puhul ka mängijale survet? «Meil pole õigust kellegi tervist ohtu seada. Briscoe peab ise otsustama. Klubi muidugi soovib, et ta väljakule jookseks,» vastas abitreener.

«Kui praegu meie võistkonda vaadata, tundub, et tegu on pigem Eesti teise liiga satsiga, mitte klubiga, kes homme Euroopa parima meeskonnaga kohtub,» lisab Reinbok. Tõepoolest, üleeilses Minskiga mängus sai peatreener Donaldas Kairys kasutada vaid kaheksat mängijat, sest lisaks Simmonsile ja Briscoe'le on jätkuvalt eemal ka Gregor Arbet.

Moskva CSKA alistas alles eile võõrsil Nižni Novgorodi 104:90 ning on kogunud Ühisliiga liidrina 19 võitu ja 2 kaotust. Meeskonna kreeklasest loots Dimitris Itoudis ei andnud seejuures põhimeestele puhkust - näiteks meeskonna suurim täht Nando de Colo viibis väljakul suisa kõige kauem aega (28 minutit) ja viskas 21 punkti.