44 grammi läks Citroënile maksma 10 000 eurot

Prantsuse firma jäi uue auto homologeerimisega väga hilja peale ning enne ralli algust selgus, et vajalikud dokumendid polnud pärast 1. aprillil läbi viidud homologeerimist (protsess, mille käigus kontrollitakse auto reeglitelevastavust ja väljastatakse võistlemiseks pass, millele auto peab kõigil etappidel üksikasjaliku täpsusega vastama - toim) korrektselt täidetud. Lõpuks sai see mure neljapäeva hommikul (!) lahendatud ja autod lubati rajale.

Saaga polnud aga läbi – nagu mainitud, olid dokumendid küll varem lõpuks korda tehtud, ent autode ülevaatusel selgus, et FIA reegleid on siiski rikutud. Nimelt kaalus Bonato masina roolimehhanism 5911,6 grammi, kuid pidanuks homologatsioonipaberite järgi kaaluma 5956 grammi. 44,4 grammi tõttu määratigi Citroëniled 10 000 euro suurune trahv.

Citroën ei hakanud otsust vaidlustama, kuid märkis, et homologeerimisel arvestati roolisüsteemi kaalu koos juhtmetega, samas kui homologatsioonipaberite illustratsioonidelt on juhtmed puudu. Teisalt väitis FIA tehniline delegaat Jerome Toquet, et talle Korsikal mõõtmiseks esitatud roolisüsteem oli detailideni identne homologatsiooni läbinud süsteemiga ning mõlemal puhul võeti arvesse ka juhtmete kaalu. Kuna lõppkokkuvõttes oli segases paberimajanduses süüdi võistkond, mitte Bonato, jäeti prantslase tulemus siiski jõusse.