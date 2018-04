Täpselt nagu Norras: rootslased jäid peatreenerist ilma

Naiskonda juhendanud Ole Morten Iversen sõnas Expressenile, et nagu Norraski, lõpetasid tema töösuhte lahkhelid.

«Töökultuur ja organisatsioon on veidi teistsugused ning arvan, et Rootsi naistel on vaja veidi teistsugust tüüpi treenerit,» sõnas Iversen. Pyeongchangis võitsid Rootsi naissuusatajad neli medalit - Rootsi naiskond tuli teatesõidus hõbedale, Charlotte Kalla võitis kuldmedali ja hõbemedali ning Stina Nilsson pronksi.