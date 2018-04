Sugu vahetanud tõstja unelm võib saada lõpu

«Me ei olnud sellega nõus - kellegagi, kes on olnud nii kaua mees ja kellel on teistsugused hormoonid ja tunded. See ei ole aus ja me küsisime Rahvusvaheliselt Tõstmisliidult, kuidas ta tohib võistelda, kui on näidanud vaid aasta jagu oma testosteroonitasemeid.»