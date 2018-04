Londoni olümpiavõitja andis positiivse dopinguproovi

Ungari kergejõustikuliidu teatel võeti 36-aastase Parsi proov 13. jaanuaril Szombathelys. Ungarlane manustas seejuures ainet, mis sooritusvõimet ei paranda. Seetõttu kestab Parsi võistluskeeld ka kõigest 2019. aasta juulikuuni. Ühtlasi leevendas karistust tõik, et ungarlane andis positiivse dopinguproovi hooaja välisel ajal.

Pars ütles täna et tal on juhtunu pärast väga häbi ning lisas, et «tegu oli halva otsusega väga raskel ajal».