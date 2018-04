«Te võite arvata, et tänane oli meie parim saavutus, aga parem on alles ees! Näitasime, et suudame mängida iga meeskonna vastu. Lõime kolm väravat, aga tegelikult võinuks me lüüa rohkemgi.»

Veel jaanuaris olid Roma ja Londoni Chelsea lähedal kokkuleppele, mis liigutaks Džeko mängijaõigused Itaalia pealinnast Inglismaa omasse. Üleminek ebaõnnestus ning bosnialane jäi Romasse. 32-aastane pallur ei kahetse.

Olen uhke, et minu Roma on loosipotis!

«Nüüd saan ju ka poolfinaalis mängida. See otsus polnud kerge, kuid jäin siia ning olen selle üle väga õnnelik. Ma arvan, et klubi on samuti väga rahul,» muigas ta.

Kuhu Roma välja jõuab? «Loodan, et finaali! Mitte keegi ei uskunud meisse ning me jõudsime esimest korda Meistrite liigas poolfinaali. Kas te usute seda? Ei! Mina ka veel mitte! Ootan põnevusega loosimist ning olen uhke, et minu Roma on seal potis!»