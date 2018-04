Võrkpalli põnevusseeria jätkub Taavet Leppikuta

Teatavasti võitsid pärnakad kodusaalis avamängu avageimi, kuid kolm viimast kuulusid üsna kindlalt tartlastele. Nii pannakse täna kell 19 Tartus pall mängu võõrustajate eduseisus. Finaalipääsust lahutab neid veel kaks võitu.

«Selg on vastu seina siis, kui emmal-kummal on kaks võitu käes. Ja seeria on läbi siis, kui on kõlanud viimane vile ja kohtunik pukist alla ronib,» ütles Pärnu peatreener Avo Keel. «Aga selge on ka see, et me peame omi asju homme parandama – vastasel juhul olemegi varsti omadega vastu seina.»

Endiselt ei saa Pärnu abi meeskonna vaieldamatust vedurist, nurgaründaja Taavet Leppikust. «Taavetile tehti Pärnus põlve süst. Järgime raviprotsessis arsti nõuandeid – praeguseks on selge nii palju, et sel nädalal ta mängu kindlasti sekkuda ei saa. Ehk siis peame seeria ajama vähemalt neljandasse kohtumisse, kui tahame tema panusele loota,» sõnas Keel.

Esimese duelli järel tõi Keel talle ehtomaselt välja meeskonna suurimad valukohad nii mänguelementide osas (vastuvõtt) kui ka persooniti (Märt Tammearu ja Robert Juhnevic). Nüüd lausus ta: «Ma pole iial pidanud õigeks asju ilustada. Seda enam, kui jutt käib asjadest, mida kõik niikuinii näevad. Aga samahästi tean, et kõigil tuleb ette nii väga häid kui väga halbu mänge. Lahingusse lähevad samad mehed, kes pühapäeval. Päris mürki võtta ei taha, aga olen päris kindel, et teist nii kehva partiid järjest Märt ja Robert ei tee. Meil on nende panuse arvelt oluliselt juurde panna, mis on positiivne.»

Ojamets: ma ei tulnud revolutsiooni tegema

Tartu juhendaja Andrei Ojamets võrdles seeriat malemänguga. «Sellistes puhkudel tuleb alati mõelda: milline on vastase järgmine käik, kas Avo Keel võib millegagi üllatada, kas meie omakorda teeme muutusi ja nii edasi? Esimese partii me võitsime, aga iga järgmine samm mäkke on järjest raskem. Määravaks saavad võivad saada pisiasjad,» tõdes Ojamets.

Taavet Leppiku olulisuse kohta lausus ta: «Kahtlemata on Leppik Pärnule väga tähtis figuur. Aga meie meeskonnal on tänavusest karikavõistluste veerandfinaalist juba olemas teadmine, et suudetakse jagu saada ka Leppikuga Pärnust.»