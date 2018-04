Ebaõnn jätkub! Keedust tabas tõsine põlvevigastus ja Kalev läheb CSKA vastu vaid seitsme mehega?

Erik Keeduse mängud on sellel hooajal mängitud.

Kalev/Cramo abitreeneri Indrek Reinboki eilne tsitaat «Kui praegu meie võistkonda vaadata, tundub, et tegu on pigem Eesti teise liiga satsiga, mitte klubiga, kes Euroopa parima meeskonnaga kohtub» on osutumas paraku prohvetlikuks.