Endine Eesti koondise peatreener pikendas soomlastega lepingut

Soome suusaliit andis teada, et Kukkoneni ja koondise füsioterapeudi Jari Hiekkavirtaga sõlmiti uued, 2+2 aasta pikkused lepingud. Koondise peatreenerina sealse süsteemi täielikult ümber ehitanud Kukkoneni töö on kandnud vilja, rõhutas alaliidu spordidirektor Mika Kulmala.

«Petter Kukkonen on teinud tulevaste olümpiamedalistide kasvatamisel suurepärast tööd ja ühise arutelu järel otsustasime seda projekti tema juhtimisel jätkata. Sellele otsuselt oli väga lihtne jõuda, sest treeneritetiimi tehtut saab hinnata kõrge kvaliteedimärgiga,» lausus Kulmala.

«Mul on eriti hea meel jätkata, sest olen olnud praeguste koondislaste arengu esimeste sammude juures. Oleme selle ajaga kasvanud üheks suureks perekonnaks ja koos muudkui kasvanud, läbi õnnestumiste ja ebaõnnestumiste. See protsess on minu jaoks väga eriline,» lausus Kukkonen.