Video: 32-aastane matemaatikaõpetaja tegi NBA-s imelise debüüdi

«Paljud inimesed, kes sellisest võimalusest unistavad, oleksid ilmselt juba alla andnud. Väikeliigades ei teenita väga palju raha, kuid mängugraafik on hullumeelne. Sa pead mentaalselt väga tugev olema, et seal nii kaua vastu pidada. See näitabki seda, kui tugev ta on ning kui palju ta korvpalli armastab,» ütles Lakersi peatreener Luke Walton.