Suri Eesti suusaspordi suur ankrumees

Suusatamises on juba välja kujunenud nii, et teatesõidus valitakse viimaseks etapiks tavaliselt ikka võistkonna kõvim ja sitkeim sõitja. Kes on aga selle koha oma seniste sõitudega välja teeninud ning kellele siis taas suurimad lootused pannakse, sest just viimasel etapi käib ikka see kõige karmim möll... Ja see väjavalitu kallutabki siis üsna sageli mõnegi tasavägise sõidu enda kasuks, saades sedasi ka pika ning pingelise võistluse ankrumehe au ja tunnustuse...