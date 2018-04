Omapärane mure: vormel 1 autod ei püsi ühes tükis

Vabatreeningute ajal sattus aga plindrisse Sebastian Vettel, kelle Ferrari küljest tuli lahti õhusuunaja. Sarja võidusõidudirektori Charlie Whitingi sõnul võib see kaasa tuua teravdatud kontrolli selle üle, kas kõik osad on ikka korralikult auto külge kinnitatud. «Kui midagi auto küljest minema lendab, võib see olla väga ohtlik,» tõdes Whiting.

«Kui kogu see mööbel - nii mõned seda nimetavad - auto küljes on, ei ole palju vaja, et kinnitus nõrgeneks. Piisab väikesest kontaktist ja see hakkab lagunema. Just nii juhtus Grosjeaniga,» selgitas Whiting. «Õnneks lendas küljest kukkunud detail raja kõrvale murule. Paar juppi tuli veel auto küljest ära ja ühe eemaldas tiim boksis, aga kui aus olla, ei ole selline asjade käik vastuvõetav. Peame kindlad olema, et kõik need jupid oleksid auto küljes kinni.»