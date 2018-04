«Ma pole rahul esitusega üldiselt, kuigi saan meestest aru natuke. Meil on olnud järjest mängud, 4-5 päeva Moskvast eemal. Meil on suuremad eesmärgid. Aga nad andsid meile lahingu,» kiitis ta kalevlasi. «Polekski saanud meie jaoks parem mäng olla, kui selline, kus on nii palju võitlust. Siit on hea jätkata.»

Küsimus, kas CSKA polnud mänguks valmis, et Kalevi maa-ala kaitse murdmisega hätta jäädi ja lasti kodumeeskonnal avapoolaeg kaheksa punktiga võita, ajas Itoudise kurjaks. «Seda ei saa kuidagi öelda! CSKA on parim meeskond Euroliigas ja Ühisliigas. Kas see on tõesti teie mõtteis, et me võiksime mitte mänguks valmis olla?»