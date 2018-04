Postimehe video: Jõesaar pani CSKA mängija vastu vaatemängulise ja võimsa kulbi

95:105 kaotusmängus 14 punkti visanud ja 8 lauapalli hankinud Janari Jõesaar ütles pärast kohtumist, et võitlust oli mängus kõvasti ning mehed lahkuvad väljakult sirge seljaga. «Olen väsinud, aga tunne on hea, sest pingutasime lõpuni. Mõned apsakad tulid sisse, aga väsimusest sellised asjad juhtuvadki,» sõnas Jõesaar.

«Üldpildis saame rahule jääda. Meil ei olnud mitte midagi kaotada. Rõhutasime endale, et me ei tee pükse täis. Ma ei tea, kas CSKA meile sobib, aga need kaks mängu on meil nende vastu hästi välja tulnud. Oleme hästi hakkama saanud nendega,» jätkas tartlane.