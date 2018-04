Ronaldo šokeerivalt pingelisest mängust: jalgpallis ei ole mitte midagi iseenesest mõistatav

Penalti realiseerinud Ronaldo sõnul küpsetati tema närve üsna korralikult, sest pärast penalti määramist läks üksjagu aega enne kui ta seda lüüa sai. «Ootasin terve igaviku. Me peame sellest mängust õppima. Jalgpallis ei ole sulle mitte midagi niisama antud. See oli väga hea õppetund,» ütles Ronaldo.

Juventuse peatreeneril Massimiliano Allegril oli oma meeskonnast kahju. «Olime kodumängus Realist 60 minuti jooksul üle, aga kaotasime 0:3. Täna me lihtsalt domineerisime. Otsustavaks said väikesed detailid. Plaanisin lisaajal teha veel kaks vahetust ja olin enesekindel,» ütles Allegri.

«Olin esimese mängu järel enesekindel, et me suudame sellest seisust välja tulla. Meie meeskond väärinuks lisaaega. Homme me leiname, aga reedel peame juba kõik end kokku võtma, sest nädalavahetusel ootab meid ees suur mäng. Tulemusest on kahju, aga tõestasime, et kodumängu skoor ei olnud aus,» jätkas Allegri.