Ott Järvela: eksis Torino Juventuse kaitseliin, mitte kohtunik Michael Oliver

Juventuse kaitse kohutav prohmakas

Aga täpselt nagu 2011. aastal oli 0:4 kaotuse põhjuseks Eesti mängijate ebaõnnestunud tegutsemine väljakul, langes ka Juventus konkurentsist välja iseenda süül. Nende kaitsetöö tolles 90+3. minuti olukorras oli läbinisti kohutav! Aastaid maailma parima kaitseliini firmamärki omanud meeskonna kohta suisa šokeeriv.

Karistusala keskel haigutas paarisajaruutmeetri suurune auk. Muidugi jagus maailma parimat ründejõudu omaval Realil oskusi ja tarkust, et see enda hüvanguks ära kasutada. Benatia sai aru, et kui ta viga ei tee, on kõik läbi. Ta suutis viga isegi mõningal määral varjata, aga Oliver nägi selge tõukamise ära ja määras penalti, mis muutub iga telekorduse vaatamisega arusaadavamaks. Eksis Juventuse kaitse, mitte kohtunik Oliver.

«Kui kohtunik vaatab olukorrale tagasi, on ta ise juhtunu üle kõige enam pettunud,» teatas Juventuse president Andrea Agnelli pärast matši. Buffon niivõrd diplomaatiline polnud: «Sel kohtunikul on südame asemel prügikast.» Benatia: «Säärase penalti 93. minutil andmine on lihtsalt absurdne.» Inimlikult läbinisti arusaadavad ütlemised, aga alusetud.

Ainuke nüanss, mille üle Oliver võib veidi pettunud olla, on tõik, et ta jättis samas episoodis platsilt eemaldama Benatia, kellel oli juba kollane kaart all ja kes pidanuks reeglite järgi saama Vasquezi lükkamise eest teise kollase või isegi otse punase kaardi. Aga ilmselt otsustas Oliver, et pärast Buffoni eemaldamist pole mõistlik Juventust teise punase kaardiga veel rohkem pöördesse ajada.

Ent Realile määratud penalti on otsus, mille üle võib ja peab inglane olema uhke. Sest see oli õige ja õiglane otsus.