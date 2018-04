Raevunud Buffon: sel kohtunikul on südame asemel rinnus prügikast!

«Penalti hõngu oli seal ehk kümne protsendi jagu,» alustas meeskonna kapten Mediaset Premiumile antud intervjuus oma tiraadi. «Kindlasti oli see kohtuniku silmis vaieldav olukord. Ja kui olukord on vaieldav, aga käimas on 93. mänguminut – ning lisaks jäeti meile avamängus andmata selge penalti –, ei või ka siin sellisel hetkel 11 meetri karistuslööki määrata,» pahandas Buffon.