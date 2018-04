Värske dopinguskandaali lükkas käima vana tuttav Rodtšenkov

Salzburgis asuva IBU peakorteri läbiotsimisel keskenduti peamiselt alaliidu presidendi Anders Bessebergi ja peasekretäri Nicole Reschi tegudele, vahendab Insidethegames.biz. Resch, kes on ametis olnud alates 2008. aastast, teatas seepeale, et peatab oma volitused. Tema tööülesanded võtab üle IBU praegune tegevjuht Martin Kuchenmeiser.

WADA on kinnitanud, et uurimine on seotud dopinguga. New Yorgis end varjava Rodtšenkovi advokaat Jim Walden lisas, et vastavat infot jagas WADAga tema klient, kes on Moskva antidopingulabori endine juhataja ja Venemaa riikliku dopingusüsteemi olemasolu paljastaja.