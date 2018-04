Austria esiklubi ei lubanud Allikuta Dürenit Saksamaal poolfinaali

«Kaalun tõsiselt Dürenis karjääri jätkamist, kuigi huvi on tuntud mujaltki,» sõnas Allik Postimehele paar nädalat tagasi. «Saksamaa liiga on ideaalne koht, kus edasi areneda. Võistkonnad on ühtlase tasemega ja kvaliteetsed. Vahe Eesti liigaga on meeletu. Saksamaale saabudes tekkis sama tunne nagu kunagi koondisse tulles, kui nägin, millist võrkpalli tegelikult Euroopa tipus mängitakse.»