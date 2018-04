Priit Vene: Balti liiga on ressursi raiskamine

Mina näen seestpoolt küll, et on edasi läinud. Need, kes aru saavad, näevad seda ilmselt ka eemalt. Eks seepärast ma sõlmisingi klubiga kolmeaastase lepingu, et saaks noortega järjepidevalt tõsiselt tegeleda.

Asi toimib seepärast, et noortel on vaadata kedagi, kes on neist vanemad ja kogenumad. On mehed, kes on mööda maailma käinud ja teavad, kuidas asjad toimivad. Ja kui need kogenumad välismaalased või eestlased teevad ees täiega trenni, siis ma ei näegi võimalust, kuidas noored võiksid vähem teha. See arendabki neid. Minu hinnangul on Tartu kuus noormängijat läinud tänavu kiiremini edasi kui Audentese poisid, kellel pole elutarku ega ka füüsiliselt tugevamaid mehi igapäevaselt kõrval.