Miks jäi Tammemaa Belgias esmakordselt mänguajata?

Kas mõlema hiljutise omavahelise mängu võidud näitavad, et Maaseik on tänavu Roeselarest selgelt parem?

«Siin on blokis minu jalgade tööle keskendutud. Seeläbi on liikumine ka paremaks läinud. Ma ei pea enam eraldi mõtlema, kuidas jalad liiguvad, õige liikumine tuleb loomulikult, lihasmäluga. Olen ka üleüldiselt stabiilsemaks muutnud. Suudan ühtlast joont hoida pea igas mängus.»

Enamikes tähtsates koondisemängudes on Tammemaa olnud seni oma positsioonil esimene varumees, sest Ardo Kreek ja Andri Aganits pole heade esitustega andnud muudatusteks põhjust. Milles on Tammemaa enda hinnangul kahest koondisekaaslasest sammu võrra maas?

«Niimoodi on raske öelda, eks kõigil ole oma tugevused. Palju sõltub ka sellest, kui heas vormis keegi parasjagu on. Tunnen, et mul on nii blokk, serv kui rünnak kesmisel tasemel - ükski neist elementidest pole hiilgav,» arutleb endine Tallinna Selveri ja Pärnu mängija.