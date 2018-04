Video: Lehismets: mängijad ei taastu nii suurtest koormustest ära ja nüüd on tulemus käes

«Need koormused on nii suured, et... Kui võrrelda seda (Alar) Varraku aegadega, siis me ei taastu ära enam. Meil on vanemad mängijad, kelle eest peaks rohkem hoolt kandma. Nad peaksid rohkem puhkama. Me pole seda teinud ja nüüd on resultaat käes. Mehed lihtsalt ei taastu ära ja me paneme väsimuse fooni pealt,» sõnas Lehismets endale omase otsekohesuse ja aususega.