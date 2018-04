Ferrari tuvastas mehaaniku ränga vigastusega lõppenud õnnetuse põhjuse

Itaaliakeelse portaali Motorsport.com teatel ei soovi tiim probleemi täpset olemust konkurentidele avalikustada, kuid kinnitab, et võtab vajalikud meetmed vältimaks sellise õnnetuse kordumist. Nii palju siiski avaldati, et süsteemile, mis teatab automaatselt, kui rattad on uuesti auto külge kinnitatud ja annab sõitjale lahkumiseks rohelise tule, lisatakse täiendavaid andureid.