Pöörane lugu, kuidas Otepää-lembene Venemaa laskesuusaboss IBU presidendi ära ostis

Aleksander Tihhonov, Rahvusvahelise laskesuusaliidu (IBU) asepresident arvab, et sinna võiks mahtuda 200 000 – 300 000 dollarit. Aleksander Kravtsov, Sotši olümpiamängude korralduskomitee liige, arvab, et kohver mahutab rohkem, 400 000 dollarit. Just sellise 2013. aastal toimunud stseeni avaldas Rodtšenkov hiljuti WADA-le, aitamaks lahendada järgmist dopinguskandaali, vahendab Le Monde.

Prantsusmaa väljaanne pääses ligi WADA salajastele dokumentidele, millest selgub, et IBU president Anders Besseberg sai Sotši olümpiamängude eel venelastelt altkäemaksu.

Venelaste peamine huvi oli kahtlaste verenäitude varjamine, mis võimaldaks koondisel segamatult valmistuda Sotši olümpiamängudeks ning nõnda maksti altkäemaksu. Seetõttu varjasid IBU ametnikud dopingut 2012. aastast kuni 2017. aasta veebruaris Austrias toimunud maailmameistrivõistlusteni. Prokuröride sõnul võeti altkäemaksu umbes 300 000 dollari eest.

Rodtšenkov rääkis, et IBU eiras Venemaa sportlaste kahtlasi verepasside näite. Tema väitel saadeti info selle uurimise asemel tagasi Venemaa Antidopinguagentuurile. «IBUst tuli meile tundlikku infot soovitusega «sellega tegeleda». Kuid IBU ei süvenenud vähimalgi määral nende venelaste tegemistesse, kelle bioloogilise passi näitajad olid erakordselt ebanormaalsed,» väitis Rodtšenkov.

Le Monde’i andmetel käitusid venelased sarnaselt nagu oma kergejõustiklastega ning ajalehe käsutuses olevas raportis on kirjas, kuidas Venemaa suutis IBU, aga eelkõige presidendi Bessebergi ja peasekretäri Nicole Reschi ära osta. «Härra Besseberg ja proua Resch on kaasosalised ning on üksteise rollist tõenäoliselt teadlikud,» seisab raportis.

Resch teatas eile, et peatab oma volitused peasekretärina. Täna astus samasuguse sammu Besseberg.

Tihhonov on tuntud Otepää sõber. 2010. aasta U26 Euroopa meistrivõistlusi külastades ütles venelane, et «Otepääl toimuv laskesuusatamise MK-etapp oleks minu unistus». Põhjus peitub ilmselt 1966. aastal juhtunus.