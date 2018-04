Jooksusõbrad saavad lõbutseda künnipäevajooksul

Künnipäevajooks on ellukutsutud selleks, et nii jooksjad kui kepikõndijad saaksid ühiselt teha ümber järve rajal treeningu. Rahvapärimuses on see päev olnud see aeg, kui põllumees võtab välja oma kevadised töövahendid ja sätib need algavaks hooajaks korda. Jooksjatel on sel päeval paras proovida oma kevadist sportlikku vormi ning uurida ümber Viljandi järve jooksu rajaolusid.