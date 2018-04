On mõned küsimused, millele mul pole võimalik vastata. Näiteks seda, kuidas meeskond valmistus enne minu võistkonda tulekut. Selge on see, et ühes minuga on tulnud ka treeningutesse muudatused. Aga oleme pidevalt kontrollinud mängijate tervist ja tegelikult andnud ka päris palju vabu päevi neile. Ütleksin, et treeningrütm on iseenesest olnud hea.

Kuue mehega jäämine tegi meiega maagilisi asju

Nõustun täielikult, et nii peatreener ehk mina kui ka füüsilise ettevalmistuse treenerid peame leidma parimad lahendused mängijate treenimisel ja samal ajal ka tervena hoidmisel. Ütleksin, et antud hetkel on meil olnud ka tõesti uskumatult palju ebaõnne erinevate vigastuste kuhjumisel. Aprilli lõpp on halvim aeg, mil selline ebaõnn võib meeskonda tabada.

Mina ei saa päris kõike ka kontrollida. Palju on kinni ka mängijate distsipliinis ehk selles, mida ja kuidas nad teevad vabal ajal. Kuidas nad magavad, mida söövad ja kui palju tarbivad nad näiteks päeva jooksul vett? Kui kõik järgiksid neid lihtsaid asju perfektselt, oleks kindlasti vigastusi vähem.

Mängust CSKA-ga on möödas peaaegu 24 tundi. Ole hea, ütle, tänu millele Kalev eile ikkagi niivõrd hea mängu suutis teha?