Ainsa Baltikumi klubina Balti liiga finaalturniirile pääsenud Serviti soovib medalit

Serviti kvalifitseerus Final Four'ile juba üheksandat korda järjest ning mullu jäädi esmakordselt kaheksa aasta jooksul esikolmikust välja. Eesti rekordmeistri viimane Balti liiga tiitel pärineb hooajast 2009/10. Ülejäänud kuus finaalturniiri selle seeria ajal tõid põlvalastele kolm hõbedat ja kolm pronksi.

Kalmer Musting sooviks jälle pjedestaalile tõusta

Ukraina meistrivõistluste mullune hõbe ja 14-kordne tšempion ZTR on Serviti jaoks tuttav vastane, ehkki teeb Balti liigas kaasa alles teist hooaega. Aasta tagasi kaotati Zaporožje meeskonnale just poolfinaalis, siis 23:31. Ent tänavu kuuluti põhiturniiril samasse alagruppi ning Serviti võitis mõlemad Põlvas toimunud kohtumised napilt – detsembris 28:26 ja viimati veebruaris 24:22.

«Vastane on tugev ja olles alles hiljuti kohtunud, on selge, et tiimid tunnevad teineteist,» hindas Serviti peatreener Kalmer Musting. «Alagrupimängud olid väga võrdsed ja oli vaid pisiasjades kinni, et tulemused teistpidi ei kaldunud. Meie jaoks on tähtis hästi alustada, sest mullu poolfinaalis lasime nad eest ja enam mängu tagasi ei saanudki.»

Laiemas plaanis kinnitas Musting, et esmane eesmärk olekski finaali saada. «Kõik, mis sealt edasi, oleks boonus ja ilmselt üllatuski. Oleme finaalnelikus ainus Baltikumi klubi ja loomulikult tahaks ka pärast aastast pausi jälle pjedestaalile tõusta. Aga see ülesanne saab olema väga-väga raske,» arvas põlvalaste juhendaja.

«Meeskond on meil kenasti terve, vaid kaitsespets Indrek Neemet kimbutab seljavalu,» kinnitas ise külmetuse küüsis vaevlev Musting. «Oleme valmistunud ja treeninud hästi, eelmisel nädalavahetusel käisime kogu tiimiga sanatooriumis ning putitasime mehi seal erinevate protseduuridega.»

ZTR-il puudub üks liidritest

Nagu Serviti, pole ZTR-gi viimase kahe nädala jooksul võistlusmänge pidanud. Kohalikus liigas omab ZTR küll sama linna HC Motoriga võrdselt punkte, aga Meistrite liiga klubil on koguni neli mängu varuks. Erinevalt eestlastest toimus Ukraina koondisel aga aprilli algul treeninglaager, kus osales kaheksa ZTR-i pallurit.

Ukrainlased peavad Põlvas hakkama saama ilma ühe oma liidri, Andrei Akimenkota. «See on meile suureks kaotuseks, aga vahetult enne koondiselaagrit murdis ta hüppeliigese ja on nüüd kipsis,» kurvastas ZTR-i peatreener Vitali Nat tänavu Balti liigas 65 väravat visanud paremääre kaotuse üle.

«Aga meil on vahetused olemas ja ei mõtle sellele liialt,» lisas täna 41-aastaseks saanud Nat. «Valmistume väga tõsiselt ja oleme teinud järeldused kahest põhiturniirikaotusest Servitile. Finaalturniir on alati eriline ja Balti liiga on meie klubi jaoks väga tähtis võistlus, nii et tuleme Põlvasse täis tahtmist ja sooviga midagi saavutada!»

Teises poolfinaalis põrkuvad samuti «vanad sõbrad» ehk omavahel viimased viis Balti liiga tiitlit jaganud Riihimäe Cocks ja Minski SKA. Aastatel 2013-15 valitses turniiri Valgevene suurklubi, kaks viimast hooaega on karikaga koju sõitnud meie põhjanaabrid. Cocks pole Balti liigas kaotusekibedust tundnud juba 38 järjestikust mängu, viimati kaotati 2015. aastal finaalis just SKA-le.

Mullu alistas Soome meister kolmekordse Euroopa Meistrite liiga võitja finaalis 36:32, aasta varem oldi SKA-st üle poolfinaalis 36:35. Kolmel eelnenud hooajal kaotas Cocks aga valgevenelastele kõik üheksa omavahelist kohtumist. Tänavu nautisid mõlemad klubid ka euroedu kui pääsesid EHF Cupi alagrupiturniirile, kus Cocks piirdus ühe võiduga ning SKA sai kahele võidule lisaks ühe viigi.

Mesikäpa hallis toimub finaalturniir teist aastat järjest, nelja parema hulgas on samad klubid ja isegi poolfinaalpaarid on samad. «Korduskohtumised» algavad Põlvas laupäeva õhtul Serviti ja ZTR-i vastasseisuga. Pühapäeval on kavas esmalt pronksimäng ja siis kell 14:15 algav finaal.