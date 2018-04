PSG võidakse Meistrite liigast diskvalifitseerida

PSG on peamiselt just sponsortehingute toel toonud meeskonda 222 miljoni euro eest Neymari ja 180 miljoni euro eest Kylian Mbappe, kuid seni pole klubi Financial Fair Play ehk finantsilise ausa mängu reeglite rikkumise eest karistatud.

UEFA tellis detsembris PSG rahaasju uurima aga konsultatsioonifirma Octagoni ning esimene hinnang on karm: PSG tehingud on ilmselgelt üle hinnatud.

BBC küsis klubi esindajatelt ka kommentaari, kus PSG teatas esmalt, et klubi kohta valeandmete esitamine on kahetsusväärne. Lisaks kinnitati, et neil on rajaasjades väga selge ja läbipaistev vaade, eriti seoses lojaalsete partneritega.