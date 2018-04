Talispordi juveel müüdi 300 000 dollari eest maha

Selline arutelu toimus viis aastat tagasi ning jätkus kirglikult ka pärast Moskva dopingulabori endise juhi Grigori Rodtšenkovi ruumi sisenemist. Küsimus oli äärmiselt oluline, sest jutt käis summast, mida maksta Rahvusvahelise Laskesuusaliidu (IBU) norralasest presidendile Anders Bessebergile selle eest, et too kaitseks Venemaa laskesuusatajate huve, väidab Rodtšenkov.

Tuleb välja, et väikesesse diplomaadikohvrisse võiks mahtuda umbes 300 000 dollarit. Nimelt avaldas Norras majanduskuritegusid uuriv üksus Ökokrim teisipäeval pressiteate, kus kinnitas, et alustas Bessebergi suhtes just 300 000 dollari suuruse altkäemaksu võtmise uurimist. Veidi varem oli Austria kriminaalpolitsei korraldanud põhjaliku läbiotsimise Salzburgis asuvas IBU kontoris, läbi otsiti ka Bessebergi Norras asuv kodu.