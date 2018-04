73 Eesti sportlast jagab 61 320 eurot stipendiumiraha

Täna selgusid 2018. aasta esimese poolaasta riiklike spordistipendiumite saajad, kuhu kuulub 73 sportlast. pordistipendium on sportlike tipptulemuste stimuleerimiseks mõeldud riiklik toetus, mida Kultuuriministeerium eraldab kaks korda aastas. 2018. aasta esimese poolaasta riiklike spordistipendiumite kogusumma on 61 320 eurot, iga sportlase käsutuses on poolaastaks 840 eurot.