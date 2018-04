Ehsan Hadadi naaseb tippu? Iraani kettahiid avas hooaja vägeva tulemusega

Olgugi et Chula Vista on tänu tuulisele ilmale tuntud ideaalse heitekohana (staadioni rekord kuulub 2010. aastast 71.45-ga Gerd Kanteri nimele), andis Hadadi tulemus ja Stahlist jagu saamine märku, et tegu võib olla Iraani heitja uue tulemisega. Eilne tulemus oli 33-aastase sportlase viimase kümne aasta parim. Mullu heitis ta 65.66 ja tunamullu 63.61.