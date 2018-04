Inglismaa jalgpalli kõrgliiga ütles videokohtunikele «ei»

«Otsusele jõuti pärast põhjalikku arutelu. Arvestades teiste riikide kogemusi ja seni Inglismaal läbi viidud katsetusi. Klubid tunnustasid kohtunike juhi Mike Riley ja tema tiimi head tööd süsteemi arendamisel ja leppisid kokku, et testimisega jätkatakse ka hooajal 2018-19, et seda veelgi parandada. Eriti seda osa, mis puudutab kommunikatsiooni staadionil viibijatele ning mängu telekast vaatajatele,» seisis Premier League'i ametlikus teates.

Kõrgliiga lisas, et nende soov oleks, et Inglismaa jalgpalliliit (FA) lubaks ka uuel hooajal videokohtunike tegutsemist Inglismaa karika- ja liigakarikasarjas. Arvestades, et FA hoiak videokohtunike suhtes on jaatav, kõigi eelduste kohaselt nii ka läheb.