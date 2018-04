25-aastane Salah sõlmis Liverpooliga eelmisel suvel viieaastase lepingu. Tänu headele esitustele on siiski juba mitu kuud liikunud ringi kuulujutud, justkui plaaniks mõni Euroopa suurklubi - enim on mainitud Madridi Reali - «Egiptuse kuninga» eeloleval suvel oma ridadesse meelitada.

Tänasel pressikonverentsil andis Liverpooli peatreener Jürgen Klopp antud teemal aga ammendava vastuse: «Inimesed küsivad minult, kas ta on lahkumas. Ma ei mõtle sellele. Ma tean, et ta on siin (ka järgmisel hooajal). Vastupidist arvatakse vaid seepärast, et inimesed aina kirjutavad ja kirjutavad sel teemal. Meil on siin võimalik luua midagi erilist tulevikku silmas pidades.»