Konkurendid süüdistavad Tonga suusakuulsust: ta pääses olümpiale pettusega!

Nimelt süüdistavad mitmed konkurendid Taufatofuat süsteemi petmises. Venezuela suusataja Cesar Baena on üks neist, kes arvab, et tongalane poleks tohtinud olümpiale pääseda, sest võistlused, kus ta punkte kogus, polnud tõsiseltvõetavad, vahendab nzherald.co.nz.

«Mul on kurb seda öelda, aga Pita puhul nägime me olukorda, kus inimene pettis süsteemi, läks reeglitest ringiga mööda,» ütles Baena.

«See oli võlts-võistlus, mille nad korraldasid omavahel üksnes selleks, et olümpiale pääseda,» ütleb Baena, kes püüdis ausal teel olümpiale jõuda, kuid ei suutnud norme täita. «Kui te nägite, milline oli nende suusakiirus maailma tippudega võrreldes, siis on aru saada, et neil puudus piisav tase. Nad said tõeliselt suuri (ehk halbu) punkte. See ei klapi kuidagi Kolumbia võistluste tulemustega. See polnud aus mäng.»