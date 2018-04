Northug sai järjekordse tagasilöögi

Tegelikult on Northug ja Norra suusaliit mitu aastat tema isikliku sponsori tõttu vägikaigast vedanud. Nimelt on Northugi sponsoriks on kauplusekett Coop, kuid Norra Suusaliitu toetab Spar. Suusaliit soovis 2015.aastal, et Northug loobuks enda lepingust Coopiga ja taasliituks koondisega. Suusastaarile olid sellised nõudmised aga vastuvõetamatud ja teda ei tahetud seetõttu MK-sarjas starti lubada.

Lõpuks murdus Northug aga ise ning saavutas suusaliiduga kokkuleppe: tema toiduained olid Coopis talvel saadaval, kuid suusaässal oli keelatud neid enne kevadet reklaamida.

Nüüd on paar aastat edasi läinud ning hiljuti teatas Coop, et hakkab ise ikkagi Spari asemel suusaliitu toetama. Kuid täna teatas NRK, et lepingut pole siiani sõlmitud, mis omakorda teeks ka Northugi koondisega taasliitumise üpris keeruliseks.

Norra Coopi tegevjuhi Geir Inge Stokke sõnul on proovitud suusaliiduga kontakti saada, kuid neid on ignoreeritud. «Ma pole kunagi sellist käitumist kohanud.»