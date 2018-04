Venelannast olümpiavõitja sai kohtus seljavõidu

Saaga polnud aga läbi. Lõsova palus väljaandel artikkel kustutada, kuid tema palvet ei täidetud. Seepeale otsustas Lõsova väljaande kohtusse kaevata ning Venemaa spordiministri Pavel Kolobkovi sõnul saadi ka võit, vahendab TASS. Kolobkov kinnitas, et Lõsovat on viimase kümne aasta jooksul kontrollitud mitmeid kordi ning kõik tema dopinguproovid on olnud negatiivsed.