Hooaja pronksiga lõpetanud Reinar Hallik: NBA draft tulemas, peaks vist minema

Hallik sõnas mängujärgselt, et mindi liigselt vastaste madala mängutempoga kaasa. «Läksime rumalalt kõndimisega kaasa ja tegime tegelikult kehva mängu. Saime 10 punktiga ette ja suutsime seda vahet hoida, kuid nad olid ohtlikult lähedal. Viljandi polnud tegelikult mänguks valmis ja me oleksime pidanud nad maa alla lööma,» sõnas meeskonna parimaks valitud Hallik Basket.ee vahendusel.

Küsimuse peale, mis on Reinari uue hooaja plaanid, vastas ta: «NBA draft on juulis tulemas. Peaks vist sinna minema. Parim mängija siin ikkagi täna ju. See on hea CV-sse panna,» lõpetas pronksimängus meeskonna võitu 15 punkti, 8 lauapalli ja 5 resultatiivse sööduga panustanud Hallik.